Кочеткова Вера Александровна
Стаж не указан
• Все виды косметологических уходовых процедур • Микродермообразия и все виды химических пилингов (поверхностные, срединные) с целью: лечения угревой болезни и ее последствий (рубчики, вторичная гиперпигментация), омоложения, осветления кожи. Растяжек.
• Контурная пластика (безоперационная коррекция возрастных изменений): носогубных складок, губ, придание объема стареющей кожи лица на основе биодеградирующих гелей (ТЕОСИАЛЬ, ЮВИДЕРМ, СУДЖИДЕРМ ) .
• Биоревитализация кожи лица (улучшение физиологического статуса кожи путем подкожного введения препаратов с гиалуроновой кислотой ( ТЕОСИАЛЬ-meso, Аквашайн, Бьютель) .
• Устранение мимических морщин и гипергидроза (повышенной потливости подмышечных впадин, ладоней, стоп) препаратами ботулотоксина («БОТОКС», «КСИОМИН»).
• Аппаратная косметология: физиотерапевтический аппарат вакуумного массажа LIFT 6, Система для подтягивания кожи и лечения целлюлита (триполяр).
• Контурная пластика (безоперационная коррекция возрастных изменений): носогубных складок, губ, придание объема стареющей кожи лица на основе биодеградирующих гелей (ТЕОСИАЛЬ, ЮВИДЕРМ, СУДЖИДЕРМ ) .
• Биоревитализация кожи лица (улучшение физиологического статуса кожи путем подкожного введения препаратов с гиалуроновой кислотой ( ТЕОСИАЛЬ-meso, Аквашайн, Бьютель) .
• Устранение мимических морщин и гипергидроза (повышенной потливости подмышечных впадин, ладоней, стоп) препаратами ботулотоксина («БОТОКС», «КСИОМИН»).
• Аппаратная косметология: физиотерапевтический аппарат вакуумного массажа LIFT 6, Система для подтягивания кожи и лечения целлюлита (триполяр).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 135
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Косметолог (дерматолог-косметолог)
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