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  3. Коган Марина Петровна
Коган Марина Петровна
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Коган Марина Петровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Краевая клиническая больница №1 г.Хабаровск, 1987 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Консультация взрослых
Терапевт
По запросу
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