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Кожарская Ольга Валерьевна
6.0
0
Кожарская Ольга Валерьевна
Зав. отделением
,
Патологоанатом
Стаж 32 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, "Педиатрия", 1987 г. окончания.
Сертификат "Патологоанатамическая анатомия", 07.12.2013 г. по 06.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация детей
Патологоанатом
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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