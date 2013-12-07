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  3. Кожарская Ольга Валерьевна
Кожарская Ольга Валерьевна
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Кожарская Ольга Валерьевна

Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж 32 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Педиатрия", 1987 г. окончания.
  • Сертификат "Патологоанатамическая анатомия", 07.12.2013 г. по 06.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация детей
Патологоанатом
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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