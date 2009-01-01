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  3. Кожемяко Виктория Витальевна
Кожемяко Виктория Витальевна
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Кожемяко Виктория Витальевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая". 11.11. 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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