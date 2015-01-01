  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Когут Дмитрий Сергеевич
Когут Дмитрий Сергеевич
6.0
0

Когут Дмитрий Сергеевич

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Натюрель
ул. Истомина, 39А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи