Когут Ирина Дмитриевна
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Пластический офтальмохирург
3000 р
Вторичный приём взрослых
Пластический офтальмохирург
По запросу
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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