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Когут Ирина Дмитриевна
6.4
3

Когут Ирина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики, Пластический офтальмохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1985 г.
  • Клиническая Ординатура по специальности "Офтальмология", 1988 - 1990 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Пластический офтальмохирург
3000 р
Вторичный приём взрослых
Пластический офтальмохирург
По запросу
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
3 отзыва

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