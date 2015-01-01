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Колесников Александр Николаевич
6.0
0
Колесников Александр Николаевич
Педиатр
,
Хирург
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский Государственный Медицинский Институт, Педиатрия, 1984 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
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