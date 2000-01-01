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  3. Колесникова Анжела Анатольевна
Колесникова Анжела Анатольевна
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2

Колесникова Анжела Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", ИПКСЗ ( раз в 5 лет ).
  • Сведения из сертификата специалиста–2023 г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 2003 г.врач УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

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