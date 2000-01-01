Колесникова Анжела Анатольевна

Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
"Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", ИПКСЗ ( раз в 5 лет ).
Сведения из сертификата специалиста–2023 г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
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