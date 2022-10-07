Колесникова Елена Григорьевна

Является членом ассоциации гинекологов–эндокринологов России.

Участвовала в «15 Мировом конгрессе «По репродукции человека», Италия, г. Венеция.

Участвовала в «16 Мировом конгрессе «По гинекологии и эндокринологии», Италия, г. Флоренция.