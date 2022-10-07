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  3. Колесникова Елена Григорьевна
Колесникова Елена Григорьевна
7.2
3

Колесникова Елена Григорьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0727310084305 рег. № 1213 до 07.10.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Является членом ассоциации гинекологов–эндокринологов России.
  • Участвовала в «15 Мировом конгрессе «По репродукции человека», Италия, г. Венеция.
  • Участвовала в «16 Мировом конгрессе «По гинекологии и эндокринологии», Италия, г. Флоренция.
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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
3 отзыва

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