Колесникова Елена Григорьевна
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Специалист по хирургической интимопластике, а также контурной интимопластики препаратами гиалуроновой гислоты.
Медикаментозное прерывание беременности.
Наблюдение и ведение беременных.
Консервативное и хирургическое лечение заболеваний шейки матки.
Лечение бесплодия.
Консультации семейных пар по планированию и вынашиванию беременности.
Медикаментозное прерывание беременности.
Наблюдение и ведение беременных.
Консервативное и хирургическое лечение заболеваний шейки матки.
Лечение бесплодия.
Консультации семейных пар по планированию и вынашиванию беременности.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Дзержинского, 71
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
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