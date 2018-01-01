  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Колесов Виктор Анатольевич
Колесов Виктор Анатольевич
6.2
1

Колесов Виктор Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", до 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи