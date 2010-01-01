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Колотеева Светлана Николаевна
6.3
4
Колотеева Светлана Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Гастроэнтеролог
1200 р
4 отзыва
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