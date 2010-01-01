Колтунов Андрей Сергеевич
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: консультативный прием, плановая и экстренная госпитализация, чтение рентгенограмм, ЭКГ, проведение лапароцентеза, плевральной пункции, расшифровка анализов.
18 печатных работ.
18 печатных работ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2090 р
Терапевт
2090 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1590 р
Терапевт
1590 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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