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Колтунов Андрей Сергеевич
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Колтунов Андрей Сергеевич

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, клиническая интернатура по специальности "Терапия", 2010 г.
  • ГОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития России, специализация по специальности "Гастроэнтерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Проф. переподготовка по гастроэнтерологии, ДВГМУ, 2011г.,
Участие в ассоциациях
  • Российское общество по изучению печени
Опыт работы
  • Врач - терапевт участковый, НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2010 г. - 2011 г.
  • Врач приемного отделения, НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2011 г. - 2017 г.
  • Заведующий дневным стационаром КДЦ, НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2090 р
Терапевт
2090 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1590 р
Терапевт
1590 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1200 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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