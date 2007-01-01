Комарова Марина Владимировна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2013 г.;
Почетная грамота Мэра, 2007 г.
Почетная грамота Мэра, 2007 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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