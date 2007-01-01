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  3. Комарова Марина Владимировна
Комарова Марина Владимировна
6.6
2

Комарова Марина Владимировна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Общая врачебная практика", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
2 отзыва

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