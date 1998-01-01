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  3. Кондрашова Татьяна Анатольевна
Кондрашова Татьяна Анатольевна
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Кондрашова Татьяна Анатольевна

Стоматолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, Акушерство и гинекология, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Сестринское дело, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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