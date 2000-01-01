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  3. Кондратенко Алексей Юрьевич
Кондратенко Алексей Юрьевич
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Кондратенко Алексей Юрьевич

Психолог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • КнАГПУ, по специальности "Психология", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Медицинская психология", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Талисман
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 99
Консультация взрослых
Психолог
2000 р
0 отзывов

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