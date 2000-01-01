Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кондратенко Алексей Юрьевич
6.0
0
Кондратенко Алексей Юрьевич
Психолог
Стаж 16 лет
Является преподавателем кафедры Психиатрии и наркологии Дальневосточного государственного медицинского университета.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
КнАГПУ, по специальности "Психология", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Медицинская психология", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Талисман
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 99
Консультация взрослых
Психолог
2000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лескова
Елена Александровна
Психолог
6.0
0
Записаться
Боблакова
Наталия Сергеевна
Психолог
,
Перинатальный психолог
6.0
0
Записаться
Артемьева (Шипова)
Юлия Игоревна
Психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...