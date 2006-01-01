Кондратьева Ольга Дмитриевна
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Почетная грамота Министерства здравоохранения и соцразвития РФ, 2010 г.
Почетная грамота Мэра, 2007 г.
Почетная грамота Мэра, 2007 г.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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