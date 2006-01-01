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  3. Кондратьева Ольга Дмитриевна
Кондратьева Ольга Дмитриевна
6.3
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Кондратьева Ольга Дмитриевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапия", 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностики", 2006 г.
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2017 г.
  • Сертификат по специальности "Функциональная диагностика", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
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