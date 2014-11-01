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  3. Кондылева Юлия Сергеевна
Кондылева Юлия Сергеевна
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Кондылева Юлия Сергеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1999 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", ДВГМУ, от 01.11.2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Стоматология ортопедическая», ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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