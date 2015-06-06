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  3. Коношенко Ольга Владимировна
Коношенко Ольга Владимировна
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Коношенко Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ от 06.06.2015 года №34618 о профессиональной переподготовке
Курсы повышения квалификации
  • Создание улыбки. Прямые композитные виниры от А до Я, 2016 г.
  • Практическая эндодонтия. Правильный путь, 2017 г.
  • Прямая композитная реставрация передних зубов. Просто о сложном. Крутиков, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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