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Коношенко Ольга Владимировна
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Коношенко Ольга Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ от 06.06.2015 года №34618 о профессиональной переподготовке
Курсы повышения квалификации
Создание улыбки. Прямые композитные виниры от А до Я, 2016 г.
Практическая эндодонтия. Правильный путь, 2017 г.
Прямая композитная реставрация передних зубов. Просто о сложном. Крутиков, 2017 г.
Оптимизированные алгоритмы прямой адгезивной реставрации зубов, 2017 г.
Современный подход к лечению апикального периодонтита, 2017 г.
Повторное эндодонтическое лечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических инструментов, 2018 г.
Квинтэссенция эндодонтического лечения. Сложная анатомия и обтурация.Открытый Апекс. Алгоритмы обтурации. Резорбции и перфорации. Процес в фуркации, 2019 г.
Курс по прямым компазитным реставрациям "DIRECT POSTERIOR", 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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