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Коновалов Виктор Анатольевич
5.7
1
Коновалов Виктор Анатольевич
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности:
Эндоскопическая хирургия.
Хирургическая гепатология.
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Информация о враче
Образование
Доцент
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
1 отзыв
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