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  3. Коновалов Виктор Анатольевич
Коновалов Виктор Анатольевич
5.7
1

Коновалов Виктор Анатольевич

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Образование
  • Доцент
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
1 отзыв

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