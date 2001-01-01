Константинова Наталья Вячеславовна

Консультативные приемы пациентов урологического и андрологического профиля.

Участие в проведении телемоста с целью консультации врачей

ЛПУ ст. Бикин;

Доклад на телеконференции для фельдшеров смотровых

кабинетов линейных ЛПУ;

Доклад по урологическим аспектам приказа № 796 на линейной

конференции;

Доклады по урологическим аспектам на врачебных

конференциях в ДКДЦ ДКБ;

1 научная публикация.