Константинова Наталья Вячеславовна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Консультативные приемы пациентов урологического и андрологического профиля.
Участие в проведении телемоста с целью консультации врачей
ЛПУ ст. Бикин;
Доклад на телеконференции для фельдшеров смотровых
кабинетов линейных ЛПУ;
Доклад по урологическим аспектам приказа № 796 на линейной
конференции;
Доклады по урологическим аспектам на врачебных
конференциях в ДКДЦ ДКБ;
1 научная публикация.
Участие в проведении телемоста с целью консультации врачей
ЛПУ ст. Бикин;
Доклад на телеконференции для фельдшеров смотровых
кабинетов линейных ЛПУ;
Доклад по урологическим аспектам приказа № 796 на линейной
конференции;
Доклады по урологическим аспектам на врачебных
конференциях в ДКДЦ ДКБ;
1 научная публикация.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1300 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Первичный приём детей
Уролог
700 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
Вторичный приём детей
Уролог
600 р
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