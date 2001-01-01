  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Константинова Наталья Вячеславовна
Константинова Наталья Вячеславовна
6.0
0

Константинова Наталья Вячеславовна

Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1990 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по детской хирургии, 1992 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Урология", 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по детской урологии, ДГБ №4, 1993 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1993-1995 гг. - врач детский уролог, Дорожная клиническая больница.
  • 2001-2013 гг. - врач-уролог, Дорожная клиническая больница.
  • 2013-2014 гг. - врач-уролог, ООО "Наша клиника".
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1300 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Первичный приём детей
Уролог
700 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
Вторичный приём детей
Уролог
600 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи