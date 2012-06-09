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  3. Копанова Лариса Геннадьевна
Копанова Лариса Геннадьевна
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Копанова Лариса Геннадьевна

Терапевт
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт,1981год. Специальность- педиатрия, врач-педиатр. Первичная специализация по терапии – 2005 год
  • Сертификат - терапия – от 09.06.2012 до 09.06.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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