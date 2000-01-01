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Корчемаха Людмила Владимировна
Корчемаха Людмила Владимировна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2004 г. окончания
Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения Российской Федерации, ординатура по специальности "Офтальмология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1700 р
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