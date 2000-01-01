  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Корчемаха Людмила Владимировна
Корчемаха Людмила Владимировна

Корчемаха Людмила Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2004 г. окончания
  • Дальневосточный государственный медицинский университет министерства здравоохранения Российской Федерации, ординатура по специальности "Офтальмология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1700 р

Похожие специалисты

Все врачи