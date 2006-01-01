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Корнеев Станислав Михайлович
6.8
6
Корнеев Станислав Михайлович
Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
6 отзывов
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