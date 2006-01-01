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  3. Корнилкова Дарья Геннадьевна
Корнилкова Дарья Геннадьевна
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Корнилкова Дарья Геннадьевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2006-2008 гг.
  • Первичная специализация по УЗД, ИПКСЗ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Патологии шейки матки с курсом кальпоскопии", 2009 г.
  • ИПКСЗ, "Эхокардиография плода трехмерная эхография и допплерография в акушерской практике", 2010 г.
  • ИПКСЗ, "УЗД в акушерстве и гинекологии", 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2008-2011гг. - МУЗ Родильный дом №4, женская консультация.
  • 2011 г. -по 2017 г. - ОАО "Меридиан здоровья" (ООО "Юнилаб").
  • 2011 г. - по наст.время - МУЗ ДКБ на ст. Хабаровск-1.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
900 р
2 отзыва

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