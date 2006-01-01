Корнилкова Дарья Геннадьевна
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Направление деятельности: акушерство, малые гинекологические операции, УЗД в гинекологии, пренатальная диагностика, УЗД брюшной полости, почек, щитовидной железы, УЗД молочных желез, УЗИ маточных желез.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
900 р
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