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Коростова Валентина Николаевна
6.0
0
Коростова Валентина Николаевна
Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Ульяновское Медицинское Училище, специализация "Зубной врач", 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №25 Ден-Тал-Из
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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