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  3. Коротких Татьяна Александровна
Коротких Татьяна Александровна
6.0
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Коротких Татьяна Александровна

Врач методист
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 1977 г.
  • ДВГМУ, Интернатура, 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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