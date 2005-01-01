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  3. Корпусова Римма Александровна
Корпусова Римма Александровна
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Корпусова Римма Александровна

Терапевт
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - интерн, 10-я Городская больница г. Хабаровска, 1978г. - 1979г.
  • Врач - терапевт, Центральная районная больница Ленинского р-на ЕАО, 1979г. - 1982г.
  • Врач - терапевт, станция Амур линейная больница, 1982г. - 2005г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов

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