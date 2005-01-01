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Корпусова Римма Александровна
6.0
0
Корпусова Римма Александровна
Терапевт
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - интерн, 10-я Городская больница г. Хабаровска, 1978г. - 1979г.
Врач - терапевт, Центральная районная больница Ленинского р-на ЕАО, 1979г. - 1982г.
Врач - терапевт, станция Амур линейная больница, 1982г. - 2005г.
Врач - терапевт, НУЗ "Отделенческая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2005г. - 2010г.
Врач - терапевт, НУЗ "Отделенческая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2010г. - 2011г.
Врач - терапевт, НУЗ "Отделенческая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2011г. - 2012г.
Врач - терапевт, НУЗ "Отделенческая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2012г. - 2013г.
рач - терапевт, НУЗ "Отделенческая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2013 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
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