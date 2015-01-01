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Космачева Александра Викторовна
7.2
4
Космачева Александра Викторовна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2015 г.
ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва
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