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  3. Космачева Александра Викторовна
Космачева Александра Викторовна
7.2
4

Космачева Александра Викторовна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2015 г.
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
4 отзыва

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