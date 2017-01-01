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  3. Костенко Дмитрий Юрьевич
Костенко Дмитрий Юрьевич
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Костенко Дмитрий Юрьевич

Гематолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
  • Ординатура, 2019 г. - окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - гематолог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гематолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
900 р
0 отзывов

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