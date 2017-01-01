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Костенко Дмитрий Юрьевич
6.0
0
Костенко Дмитрий Юрьевич
Гематолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
Ординатура, 2019 г. - окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - гематолог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гематолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
900 р
0 отзывов
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