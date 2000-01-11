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  3. Костюченко Ольга Ильинична
Костюченко Ольга Ильинична
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Костюченко Ольга Ильинична

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • ХГМИ, Клиническая ординатура по специальности "Оториноларингология", 1993 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ФГУ "Санкт-Петербургский НИИ Уха, Горла, Носа и Речи", Первичная переподготовка по специальности "Сурдология-оториноларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
ул. Краснодарская, 9
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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