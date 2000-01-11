Костюченко Ольга Ильинична

Ведущий отохирург в Хабаровском крае.



Постоянно повышает свою квалификацию, принимает участие в конференциях и симпозиумах по специальности.



Приоритетные научные и лечебные направления - разработка и внедрение технологий по реконструкции цепи слуховых косточек с использованием имплантантов. Предложенный О.И.Костюченко способ первичной мирингопластики при разрывах барабанной перепонки с успехом применяется в каждодневой практике отохирурга. Автор 2 рационализаторских предложений: рационализаторское предложение №1936 от 14.12.99 – способ изготовления шунтов при тимпаностомии; рационализаторское предложение № 1950 от 11.01.2000 – способ первичной мирингопластики при разрывах барабанной перепонки.



В совершенстве владеет микрохирургией уха.