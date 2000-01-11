Костюченко Ольга Ильинична
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Ведущий отохирург в Хабаровском крае.
Постоянно повышает свою квалификацию, принимает участие в конференциях и симпозиумах по специальности.
Приоритетные научные и лечебные направления - разработка и внедрение технологий по реконструкции цепи слуховых косточек с использованием имплантантов. Предложенный О.И.Костюченко способ первичной мирингопластики при разрывах барабанной перепонки с успехом применяется в каждодневой практике отохирурга. Автор 2 рационализаторских предложений: рационализаторское предложение №1936 от 14.12.99 – способ изготовления шунтов при тимпаностомии; рационализаторское предложение № 1950 от 11.01.2000 – способ первичной мирингопластики при разрывах барабанной перепонки.
В совершенстве владеет микрохирургией уха.
Постоянно повышает свою квалификацию, принимает участие в конференциях и симпозиумах по специальности.
Приоритетные научные и лечебные направления - разработка и внедрение технологий по реконструкции цепи слуховых косточек с использованием имплантантов. Предложенный О.И.Костюченко способ первичной мирингопластики при разрывах барабанной перепонки с успехом применяется в каждодневой практике отохирурга. Автор 2 рационализаторских предложений: рационализаторское предложение №1936 от 14.12.99 – способ изготовления шунтов при тимпаностомии; рационализаторское предложение № 1950 от 11.01.2000 – способ первичной мирингопластики при разрывах барабанной перепонки.
В совершенстве владеет микрохирургией уха.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Краснодарская, 9
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Лор (оториноларинголог)
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