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Котельникова Анастасия Владимировна
6.3
5
Котельникова Анастасия Владимировна
Гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, "Лечбеное дело", 2015 г. окончания
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат специалиста по специальности "Акушерство и гинекология" от 31.07.16.г.
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Гистероскопия в акушерстве и гинекологии", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
5 отзывов
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