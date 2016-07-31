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  3. Котельникова Анастасия Владимировна
Котельникова Анастасия Владимировна
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Котельникова Анастасия Владимировна

Гинеколог
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, "Лечбеное дело", 2015 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат специалиста по специальности "Акушерство и гинекология" от 31.07.16.г.
  • Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Гистероскопия в акушерстве и гинекологии", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
5 отзывов

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