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  3. Котенко Марина Михайловна
Котенко Марина Михайловна
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Котенко Марина Михайловна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ г. Хабаровск - Первичная специализация по специальности Клиническая лабораторная диагностика, 1999 г. окончания.
Участие в ассоциациях
  • Участие в IV Российском конгрессе лабораторной медицины в г. Москва
  • Участие в международных конференциях
Опыт работы
  • Заведующий КДЛ Поликлиники №1 НУЗ ОАО "РЖД" на ст. Хабаровск-1, 2011 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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