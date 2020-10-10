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Ковалева Веста Владимировна

Ковалева Веста Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • иплом по специальности "Лечебное дело", г. Благовещенск, Амурская государственная медицинская академия, 1997 г.
  • Интернатура по "Терапии", г.Благовещенск, Амурская государственная медицинская академия, 1997 г.
  • Профессиональная перподготовка "Неврология", г.Хабаровск, ДГМУ, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • 07.09.2022-07.09.2027 - Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
  • 10.10.2020-10.10.2025 - Неврология
  • 16.03.2024-16.03.2029 - Внебольничная остановка сердца.Базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация (с использованием симуляционных технологий)
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р

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