Ковалева Веста Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Услуги:
гипермобильность
объёмные образования головного мозга
расстройства пищевого поведения
паралич Белла
синдром менеджера
нарушение координации движений
невриты
гипермобильность
объёмные образования головного мозга
расстройства пищевого поведения
паралич Белла
синдром менеджера
нарушение координации движений
невриты
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р