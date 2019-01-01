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Ковалева Юлия Олеговна
6.0
0
Ковалева Юлия Олеговна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности «педиатрия» с прохождением аккредитации на осуществление медицинской деятельности, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
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900 р
0 отзывов
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