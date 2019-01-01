  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ковалева Юлия Олеговна
Ковалева Юлия Олеговна
6.0
0

Ковалева Юлия Олеговна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности «педиатрия» с прохождением аккредитации на осуществление медицинской деятельности, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи