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  3. Коваль Анжелика Петровна
Коваль Анжелика Петровна
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Коваль Анжелика Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1994 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология детского возраста", 1997 г.
  • ДВГМУ, профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МедЭксперт
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
250 р
Панацея
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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