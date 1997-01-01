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Коваль Анжелика Петровна
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Коваль Анжелика Петровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1994 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология детского возраста", 1997 г.
ДВГМУ, профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МедЭксперт
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
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Консультация взрослых
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По запросу
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