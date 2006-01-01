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Коваль Елена Владиславовна
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Коваль Елена Владиславовна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Сестринское дело, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сестринское дело в косметологии, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вирго
ул. Постышева, 22А
Консультация взрослых
Медицинская сестра (в косметологии)
По запросу
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