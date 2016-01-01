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Коваль Роман Николаевич
6.0
0
Коваль Роман Николаевич
Психиатр
,
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Психиатрия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Первичная переподготовка по специальности "Психиатрия-наркология", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
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