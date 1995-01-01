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Ковальский Борис Витальевич
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Ковальский Борис Витальевич
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Сердечно сосудистая хирургия, 2014 г.
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов
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