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Ковлякова Полина Андреевна
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0
Ковлякова Полина Андреевна
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Курс "«Рациональное применение антимикробных средств в амбулаторной практике»", 2017 г.
Курс "Практические особенности интерпретации 2D и 3D исследований", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Все Свои рядом
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 56
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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