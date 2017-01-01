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  3. Ковлякова Полина Андреевна
Ковлякова Полина Андреевна
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Ковлякова Полина Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации
  • Курс "«Рациональное применение антимикробных средств в амбулаторной практике»", 2017 г.
  • Курс "Практические особенности интерпретации 2D и 3D исследований", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Все Свои рядом
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 56
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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