Койчева Ольга Владимировна
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Руднева, 25
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
770 р
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
600 р
Педиатр
510 р
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
770 р
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
600 р
Педиатр
510 р
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