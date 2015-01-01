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  3. Койчева Ольга Владимировна
Койчева Ольга Владимировна
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Койчева Ольга Владимировна

Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Актюбинский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1985 г.
  • Интернатура, Детская больница № 9 г. Хабаровск, Педиатрия, 1987 г.
  • ХГМИ, Офтальмология, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Избранные современные методы диагностики и терапии глазных болезней, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Руднева, 25
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
770 р
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
600 р
Педиатр
510 р
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
770 р
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
600 р
Педиатр
510 р
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