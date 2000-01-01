  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Козулин Евгений Евгеньевич
Козулин Евгений Евгеньевич
6.8
0

Козулин Евгений Евгеньевич

Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Чжун-И
ул. Тургенева, 68
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1700 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи