Козулин Евгений Евгеньевич
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тургенева, 68
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1700 р
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