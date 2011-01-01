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Козырева Тамара Георгиевна
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Козырева Тамара Георгиевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Медицинская биохимия", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2006 г.
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2011 г.
Российская медицинская академия Последипломного Образования МЗ РФ, Клиническая лабораторная диагностика, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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