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  3. Козырева Тамара Георгиевна
Козырева Тамара Георгиевна
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Козырева Тамара Георгиевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Медицинская биохимия", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2006 г.
  • ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2011 г.
  • Российская медицинская академия Последипломного Образования МЗ РФ, Клиническая лабораторная диагностика, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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