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Крамарь Ксения Юсуповна
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Крамарь Ксения Юсуповна
Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО Дальневосточный Государственный медицинский университет Минздрава России, по специальности "Стоматология ортопедическая", 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
AllDent
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 50
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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