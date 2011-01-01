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  3. Крамарь Ксения Юсуповна
Крамарь Ксения Юсуповна
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Крамарь Ксения Юсуповна

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО Дальневосточный Государственный медицинский университет Минздрава России, по специальности "Стоматология ортопедическая", 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
AllDent
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 50
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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