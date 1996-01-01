  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Крапивная Оксана Владимировна
Крапивная Оксана Владимировна
8.1
2

Крапивная Оксана Владимировна

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2003 год - защита кандидатской диссертации по теме «Использование манометрии в диагностике и контроле эффективности различных видов терапии у больных с синдромом раздраженного кишечника и сочетанной функциональной патологией желудочно-кишечного тракта».
  • Клиническая ординатура в Хабаровском государственном медицинском университете, 1996 г. окончания.
  • Аспирантура в Дальневосточном государственном медицинском университете, 2000-2003 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российской гастроэнтерологической ассоциации
Опыт работы
  • С 2003г. по настоящее время - преподавательская деятельность на сертификационном цикле «Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
  • Врач-терапевт терапевтического отделения НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 1996-2007 гг.
  • Заведующий гастроэнтерологическим отделением НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2007 г. - н.в.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
3600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2500 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи