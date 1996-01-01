Крапивная Оксана Владимировна

К настоящему времени опубликовано 33 научные работы в Российских и зарубежных изданиях. Направление деятельности: гастроэнтерология Терапия Работа в гастроэнтерологической лаборатории: проведение и анализ: суточной рН-метрии пищевода и желудка с помощью аппарата DigitrapperMkIII; манометрии пищевода, прямой кишки и анального канала на аппаратном комплексе Poligraf HP, фирмы Synecticsmedical; водородного дыхательного теста на аппарате Gastro+Gastrolyzer (Великобритания); проведение биофидбэк-терапии на аппарате BF-107, Vitacon, Норвегия.