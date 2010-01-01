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Красавцев Павел Владимирович
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Красавцев Павел Владимирович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • 2010г. - ДВГМУ по специальности стоматология ортопедическая
  • 2011-2012гг. - ординатура по специальности стоматология ортопедическая
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Калинина, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
150 р
Стоматолог-хирург
150 р
Стоматолог-ортопед
150 р
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
24 отзыва

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