Красавцев Павел Владимирович
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Калинина, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
150 р
Стоматолог-хирург
150 р
Стоматолог-ортопед
150 р
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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