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Красноженов Николай Дмитриевич
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Красноженов Николай Дмитриевич
Психиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Интернатура по психиатрии на базе ГПБ г Хабаровска, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - психиатр в Соцобеспечении, 1981 г. - 1986 г.
Врач - психиатр в НУЗ” Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО “РЖД” поликлиника№2, 1987 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр
1100 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
950 р
0 отзывов
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