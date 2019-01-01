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Краснова Юлия Олеговна

Краснова Юлия Олеговна

Педиатр
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, факультет педиатрический, специальность педиатрия, год окончания 2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ ДГП №24 – педиатрическое отделение №1, 2019-2020 гг.
  • Клиника современных технологий, педиатрическое отделение, - врач педиатр неотложной помощи 2020 г.
  • Детская поликлиника Астрокид. врач педиатр. 2020-2022 г
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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1100 р

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