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  3. Кравченко Анатолий Петрович
Кравченко Анатолий Петрович
6.0
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Кравченко Анатолий Петрович

Зубной техник
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, специальность «Зубной техник», 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
0 отзывов

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