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Крещеновская Галина Сергеевна

Крещеновская Галина Сергеевна

Педиатр
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, по специальности "Педиатрия", 2017 г.
  • ФГБОУ ВО "ДВГМУ" Минздрава РФ, интернатура по специальности "Педиатрия", 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации на базе КГБОУ ДПО "ИПКСЗ" Минздрава Хабаровского края по программе "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2017 г.
  • Повышение квалификации на базе ФГБОУ ВО "ДВГМУ" Минздрава РФ по программе "Интенсивная терапия в неонатологии - практические навыки и умения", 2018 г.
  • Повышение квалификации на базе ЧОУ ДПО "Региональная академия делового образования" по программе "Воспалительные и бронхо-обструктивные заболевания легких", 2021 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1400 р

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