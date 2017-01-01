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Крещеновская Галина Сергеевна
Крещеновская Галина Сергеевна
Педиатр
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ, по специальности "Педиатрия", 2017 г.
ФГБОУ ВО "ДВГМУ" Минздрава РФ, интернатура по специальности "Педиатрия", 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации на базе КГБОУ ДПО "ИПКСЗ" Минздрава Хабаровского края по программе "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2017 г.
Повышение квалификации на базе ФГБОУ ВО "ДВГМУ" Минздрава РФ по программе "Интенсивная терапия в неонатологии - практические навыки и умения", 2018 г.
Повышение квалификации на базе ЧОУ ДПО "Региональная академия делового образования" по программе "Воспалительные и бронхо-обструктивные заболевания легких", 2021 г.
Повышение квалификации на базе ЧОУ ДПО "Региональная академия делового образования" по программе "Заболевания кожи у детей. Атопический дерматит", 2021 г.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1400 р
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