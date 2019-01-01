Крживокольская Марина Андреевна
Стаж не указан
Специалист по Смас-лифтингу. Аппаратная косметология: Женео, криомоделирование, алмазный пилинг, LPG-массаж, мезопорация, рф-лифтинг, микротоки. Лазерная косметология: лазерное омоложение кожи, удаление сосудистых звездочек, удаление пигментных пятен. Лазерная шлифовка. Косметологические процедуры: все виды косметологических уходовых процедур, массажи, чистки, химические пилинги.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог
600 р
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