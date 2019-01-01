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  3. Крживокольская Марина Андреевна
Крживокольская Марина Андреевна
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Крживокольская Марина Андреевна

Косметолог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медэст
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог
600 р
0 отзывов

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